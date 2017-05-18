Семьи погибших и пострадавших в Шахане могут получить повторную компенсацию

Председатель попечительского совета частного благотворительного учреждения «Фонд помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации» Жамала Мамерханова заявила, что повторная выплата компенсаций ожидается семьям погибших и пострадавших в результате взрыва автономного отопительного котла в пятиэтажном жилом доме в поселке Шахан Карагандинской области, сообщает МИА « Казинформ ».

По данным агентства, на средства, собранные в Казахсатне пострадавшим в результате взрыва автономного отопительного котла, были оплачены похороны девятерых погибших, лечение двоих пострадавших, профинансирована ликвидация последствий взрыва, разбор завалов, демонтаж, установка нового отопительного котла, вынос котельной из подвала и строительство отдельного помещения рядом с пятиэтажным домом.

По итогам выполнения всех аварийно-восстановительных работ остались деньги, которые могут пойти на повторную компенсацию. По словам Мамерхановой, точная сумма компенсации на данный момент неизвестна.

«Скоро завершим все виды работ в этом доме и определимся с суммами на общем сходе с семьями погибших и пострадавшими. Сейчас делаем ремонт в семи квартирах, хозяева которых отказались жить там после трагедии. Им купили другое жилье на вторичном рынке. Ремонт делаем, чтобы передать свежие чистые квартиры тем, кто в них нуждается», - сообщила председатель попечительского совета фонда.

1 января в Шахане обрушилась часть многоэтажки из-за взрыва отопительного котла, установленного в подвальном помещении. Под завалами погибли 9 человек, в том числе трое маленьких детей. Двое пострадавших оказались на больничной койке.

В начале апреля кочегар, проходивший свидетелем по громкому делу о взрыве, был найден мертвым в степи возле поселка Шахан из-за обморожения. В ночь взрыва кочегар находился на смене и должен был следить за работой отопительной системы. По данным Казинформа, вдова кочегара и две дочки получат двухкомнатную квартиру, одну из семи квартир в доме, в котором произошел взрыв, и который частично уцелел.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления энергетики, акимата и департамента по ЧС провели комплексную проверку всех многоэтажных домов с автономными котельными в Карагандинской области. В результате неё были выявлены 688 объектов, обогревающихся автономными системами отопления - это жилые дома и государственные ведомства. По окончанию отопительного сезона все котельные будут вынесены за пределы зданий в целях безопасности.