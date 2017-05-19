О хищениях средств на профилактику терроризма заявил заместитель генпрокурора

Заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов в пятницу на выездном заседании комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности в Актобе заявил, что выделяемые государством средства на профилактику экстремизма и терроризма используются неэффективно, сообщает Азаттык .

«Мы проверили качество исполнения государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму. На нее государство выделяет огромные средства. Только из местных бюджетов порядка 53 миллиардов тенге. В отдельных регионах ввиду несовершенства госзакупок они теряют свою эффективность. Выявляются хищения. Например, в Карагандинской области в конце 2015 года был заключен договор на снятие видеоролика о семье выехавших в Сирию, спектакля «Ак жол» и мероприятия «Динди сакта». Однако работы не были выполнены, сумма оплачена, услуги не были оказаны. Такие факты обнаружены в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях. По ним расследуются уголовные дела», - заявил Марат Ахметжанов.

Также по словам заместителя генпрокурора, в регионах «формализм приобрел такие масштабы, что профилактикой занимаются некомпетентные лица». Профилактикой экстремизма занимаются «посредники, не имеющие даже представления о религии».

В работе по профилактике экстремизма, по словам Ахметжанова, «задействованы посредники, не имеющие даже представления о религии», частные предприятия, которые никогда не занимались подобной проблематикой.

Ранее на заседании аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев предложил официально запретить в Казахстане салафизм и изымать из обращения религиозную литературу с пропагандой салафитской идеологии.