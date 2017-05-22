Суд начнет рассмотрение дела бывшего главы комитета ветконтроля Минсельхоза

Уголовное дело в отношении председателя комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана Сакташа Хасенова, арестованного по подозрению во взяточничестве, поступило в суд Астаны, сообщает в понедельник Sputnik Казахстан .

«Предварительное слушание назначено на 25 мая в 15:00 в межрайонном суде по уголовным делам Астаны», — сказал собеседник.

Хасенов был задержан в ноябре 2016 года при получении взятки в 5 млн. тенге за выдачу разрешения на ввоз одной тысячи тонн мяса птицы. Также была задержана бывшая сотрудница Минсельхоза Елена Решетько – его доверенное лицо, сообщала антикоррупционная служба.

По версии следствия, Хасенов ежемесячно получал взятки за выдачу разрешений на ввоз мясной продукции на территорию Казахстана. Он и Решетько установили норматив, по которому предпринимателям ежемесячно приходилось платить за каждый килограмм ввозимой в Казахстан продукции.

