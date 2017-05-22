Сбор денег на выпускные Минобразования не поддерживает

В министерстве образования и науки не поддерживают идею собирать деньги на проведение выпускных вечеров в школах. Однако и запретить этого делать не могут, заявила в понедельник в мажилисе в ходе заседания комиссии по направлению «Образование» предвыборной программы партии «Нұр Отан» вице-министр профильного ведомства Бибигуль Асылова.

«Запретить (сбор денег на выпускные - V)? У нас четко регламентированы все платные услуги. Мы не имеем (права запрещать что-то - V). Все поборы в школе запрещены. Мы проводим эту работу с родителями. Недавно, кстати, родительское собрание было. На этой неделе мы также усилим работу в этом направлении, информационную, в части выпускных балов», - заявила Асылова.

Касательно ремонта школ и школьных кабинетов, по ее словам, этот вопрос находится в ведении местных исполнительных органов.

«Вообще это расходы местного бюджета. Все объекты образования находятся в собственности акимов. Учитывая, что балансодержателями являются акимы, то они обязаны содержать здания в соответствующем порядке. И все расходы, связанные с проведением текущего ремонта и с проведением каких-то других внутренних работ, должны производиться за счет местных исполнительных органов», - пояснила вице-министр.

Она также подчеркнула, что в ведомстве проводили селекторное совещание, в ходе которого представители каждого управления образования заверили, что «нацелены на то, что вообще прощание с выпускниками оно должно быть внутри школы».

«А это уже родительские комитеты сами принимают решение: вне школы проводить какие-то вечера и так далее. В целом, само прощание будет внутри школы. Идею сбора денег, аренды дорогих каких-то дополнительных вещей, министерство, мы не поддерживаем это», - заключила Асылова.