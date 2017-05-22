Россия и Турция подписали двусторонний договор о снятии торговых ограничений

Вице-премьер России Аркадий Дворкович и вице-премьер Турции Мехмет Шимшек подписали совместное заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле. На церемонии в Стамбуле присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев и его турецкий коллега Бинали Йылдырым, сообщают в понедельник Ведомости .

В понедельник Медведев принял участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества, на полях которого провел переговоры со своим турецким коллегой.Согласно плану в Стамбуле у российского премьера также должны состояться переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В начале мая президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган договорились восстановить торговые отношения: Турция вновь вносит Россию в список стран, из которых беспошлинно импортируются сельхозпродукты, Россия, в свою очередь, разрешает поставки турецких овощей и фруктов, отзывает все намеки на новый запрет полетов чартеров в Турцию, разрешает турецким строителям работать в России без ограничений и так далее. Однако Россия сохранила запрет на поставки турецких помидоров.