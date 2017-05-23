Финансовые нарушения на 38,2 млрд тенге выявлены в АО «Байтерек»

«По результатам государственного аудита в АО "Байтерек" выявлены финансовые нарушения на сумму 32,8 млрд тенге, не эффективно использовано 114,4 млрд тенге, установлено 29 процедурных нарушений», - сообщила Камбарова.

По ее словам, низкий уровень корпоративного управления, отсутствие должного контроля со стороны холдинга привлекли к «неэффективному управлению государственными активами, средствами республиканского бюджета и Национального фонда».

«Материнской компанией холдинга не на должном уровне осуществляется инвестиционная деятельность. Холдингом не выполнены условия финансирования новых инвестиционных проектов за счёт средств, освобожденных от выплаты дивидендов на государственный пакет акций. Дивиденды в сумме 30 млрд тенге АО «Байтерек» размещены на депозитных и текущих счетах банков второго уровня. Временно свободные денежные средства, составляющие внушительный объём, порядка 1,5 трлн тенге размещены на счетах банков второго уровня в виде ценных бумаг, не своевременно используются в реализации государственных целей холдинга», - перечислила член счетного комитета.

Отметила Камбарова и неэффективными меры, принимаемые по оздоровлению активов группы компаний холдинга. Все это, по ее словам, приводит к образованию неработающих замов, убыточным проблемам, проблемным проектам и их обесценению.

«По 27 проблемным проектам стоимость 28,6 млрд тенге 13 юридических лиц должников ликвидированы, либо проходят процедуры банкротства. До 1 января 2017 года на депозитах "Казинвестбанка", лишённого лицензий остались денежные средства и обусловленные депозиты холдинга на общею сумму 26 млрд тенге из которых 16,3 млрд тенге средства Национального фонда», - сказала член счетного комитета.

Не обеспечивается и достижение прямых и конечных результатов стратегических и программных документов. Например, только «Жилсстройсбербанк» Казахстана не освоил 21,7 млрд тенге, выделенных 2011-2012 годах на пополнение уставного капитала и кредитование участников программы «Доступное жильё-2020». Не ведено в эксплуатацию 161 тысяч квадратных метров. В АО «Казахстанская ипотечная компания» не обеспечено строительство арендного жилья, общей площадью 176 тысяч квадратных метров, стоимостью 26,3 млрд тенге. Компание «Байтерек Девелопмент» не введено в эксплуатацию жилищное строительство с площадью 79 тысяч кв метров, предусмотренного программой «Нурлы жол».

В целом, по словам Камбаровой, работа квазигосударственного сектора «остаётся не эффективной и не обеспечивается необходимый уровень дивидендов».

«Некоторые субъекты квазигосударственного сектора имеют низкий уровень управления активами. Значительная часть средств из ,бюджета направляемых субъектам квазигосударственного сектора своевременно не осваиваются, хранятся на контрольных счетах наличности отвлекая их использование от наиболее приоритетных направлений. При наличии остатков на контрольных счетах наличности сохраняется практика выделения средств их республиканского бюджета и национального фонда», - подчеркнула она.

По ее информации, на начало 2016 года в остатках у субъектов квазисектора числилось 132,2 млрд тенге. При этом из бюджета выделено 34,8 млрд тенге, что предопределило остатки на конец 2016 года в размере 113,1 млрд тенге. На контрольных счетах наличности субъектов квазисектора остались неиспользованным 12 млрд тенге, предусмотренных на выполнение государственного задания.

«Счётный комитет отмечает недостаточный контроль и мониторинг эффективности управления государственным имуществом со стороны госконтроля имущества и приватизации. Также отмечается слабый контроль со стороны курирующих центральных государственных органов. Аудитом в АО «Самрук-Казына» была охвачено 95,3 млрд тенге. Выявлены финансовые нарушения на сумму 1,5 млрд тенге. 1,4 млрд тенге произведены без достижения итогового результата программы IPO - шесть системных недостатков, 16 процедурных нарушений. Задачи и целевые индикаторы, поставленные в рамках реализации народного IPO к 2016 году достигнуты не в полной мере. Вместо шести компаний планируемых к размещению до 2016 года размещение акций произведено только по двум. Проекты на общую сумму 56,2 млрд тенге реализовывались без утверждённых проектно-сметных документаций», - заключила член счетного комитета.