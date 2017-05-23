3 млрд долларов планирует занять «Самрук-Казына» в Китае

В компании считают правильным брать внешние займы
3 млрд долларов внешнего займа планируют взять в АО «Самрук-Казына» у Китая, заявил во вторник в ходе круглого стола в мажилиса председатель правления Умирзак Шукеев. По его словам, когда деньги предоставляют на большой срок и безо всяких гарантий, такие средства «можно брать».
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