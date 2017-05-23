3 млрд долларов планирует занять «Самрук-Казына» в Китае

3 млрд долларов внешнего займа планируют взять в АО «Самрук-Казына» у Китая, заявил во вторник в ходе круглого стола в мажилиса председатель правления Умирзак Шукеев. По его словам, когда деньги предоставляют на большой срок и безо всяких гарантий, такие средства «можно брать».

«Если будет займ с хорошим условием, то обязательно его надо брать, реализовать хорошие идеи, проекты. Мы были в Китае недавно. Правительство и банки Китая готовы предоставить средства Казахстану. Мы уже составляем проекты на три миллиарда долларов. Китайская компания готова предоставить безо всяких гарантий на большой срок, плюс один процент. Эти средства мы можем использовать на свое усмотрение, поэтому можно брать такие кредиты», - заявил Шукеев.

Уже в интервью журналистам он пояснил, что 8-9 июня в Казахстане ждут делегацию из Китая. Именно тогда будут обсуждаться детали.

«3 млрд долларов. Очень мягкие условия, нам дают финансирование. Либор +0,9 процентов на длинный срок, но пока переговоры идут. Это несвязанный кредит, на наши проекты

Сейчас готовится (проект — V). Это, конечно, не 100 процентов, но мы планируем во время визита председателя КНР (решить этот вопрос — V), - пояснил глава «Самрук-Казына».

