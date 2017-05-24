Запретить использование «метадона» в стране требуют парламентарии

Депутаты мажилиса от фракции «Ак жол» считают необходимым принять срочные меры по запрету в Казахстане применения «Метадона», который является наркотиком, а также ввести ответственность за незаконное продвижение проекта опиоидной заместительной терапии. С соответствующим запросом они обратились в среду в ходе пленарного заседания палаты к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.

«Учитывая, что продолжение внедрения метадоновой заместительной терапии с вовлечением все большего числа наркозависимых угрожает национальной безопасности страны, фракция «Ак жол» повторно обращается с требованием: принять срочные меры по запрету применения наркотика «Метадон» в Республике Казахстан; включить «Метадон» в Список I - препаратов, запрещенных к применению в медицинских целях; предусмотреть ответственность за незаконное продвижение проекта опиоидной заместительной терапии», - заявила депутат Меруерт Казбекова.

По ее словам, фракция «Ак жол» уже поднимала вопрос «незаконного продвижения в Казахстане сильнейшего синтетического наркотика «Метадон». В частности, в рамках пилотного проекта опиоидной заместительной терапии препарат уже 9 лет ввозится в страну для лечения наркозависимости.

«Метадон» запрещен в России, Узбекистан остановил пилотный проект и передал остатки препарата в нашу страну в качестве гуманитарной помощи, в Кыргызстане депутаты не поддержали строительство завода по выпуску этого наркотика», - пояснила она.

В Казахстане же исследования и клинические испытания «Метадона» проводились с нарушением предусмотренных законодательством требований. В 2011 году после результатов пилотного проекта в минздраве было представлено отрицательное заключение независимой комиссии, но «по непонятным причинам, результаты этой проверки умалчиваются».

Депутаты делали запрос в сентябре 2014 года, и в октябре получили ответ правительства, что «Метадон» якобы снижает издержки, связанные с опиоидной зависимостью, и что благодаря его применению пероральным способом Казахстан продолжает удерживать распространение ВИЧ».

«Однако известно, что «Метадон» может применяться не только перорально в виде сиропа, но и внутривенно, и поэтому не снижает распространение ВИЧ», - объяснила Казбекова.

Она заверила, что в партию «Ак жол» продолжают поступать «тревожные обращения от представителей медицинской общественности», которые считают, что «под прикрытием пилотного проекта Минздрава лоббисты «Метадона» создают новый вид наркобизнеса в Казахстане».