На модернизацию общественного сознания до 2020 года планируется выделить 54 млрд тенге

В пятницу руководитель канцелярии премьер-министра Казахстана Нурлан Алдабергенов заявил, что в 2018-2020 годах на реализацию программы модернизации общественного сознания будет направлено 54 млрд тенге, сообщает МИА « Казинформ ».

«На сегодня на реализацию этой программы выделено 591 млн тенге. Эти деньги выделены для работы до осени. Дополнительно к этому, осенью будет выделено еще 4 млрд тенге. Эти деньги выделяются на текущий год. В целом правительство планирует выделить на 2018-2020 годы 54 млрд тенге», - сказал Нурлан Алдабергенов.

По словам руководителя канцелярии премьер-министра, расходование выделенных средств будет на строгом контроле. Если потребуются корректировки в финансировании программы, то этот вопрос будет рассматриваться бюджетной комиссией.

Ранее сообщалось, что на реализацию данной программы до уточнения бюджета 2017 года будет выделено в текущем году 591 млн тенге. 314 млн тенге будет выделено министерству культуры и спорта, министерству образования и науки - 35 млн тенге, министерству информации и коммуникаций 168 млн тенге, министерству по делам религий и гражданского общества - 73,4 млн тенге.

В ходе 25-й сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что стране будет сложно модернизировать общественное сознание граждан, но это нужно сделать.