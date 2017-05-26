На модернизацию общественного сознания до 2020 года планируется выделить 54 млрд тенге

В пятницу руководитель канцелярии премьер-министра
Казахстана Нурлан Алдабергенов заявил, что в 2018-2020 годах на реализацию
программы модернизации общественного сознания будет направлено 54 млрд тенге,
сообщает МИА «Казинформ».
«На сегодня на реализацию этой программы выделено 591 млн тенге. Эти деньги выделены для работы до осени. Дополнительно к этому, осенью будет выделено еще 4 млрд тенге. Эти деньги выделяются на текущий год. В целом правительство планирует выделить на 2018-2020 годы 54 млрд тенге», - сказал Нурлан Алдабергенов.
По словам руководителя канцелярии премьер-министра, расходование выделенных средств будет на строгом контроле. Если потребуются корректировки в финансировании программы, то этот вопрос будет рассматриваться бюджетной комиссией.
Ранее сообщалось, что на реализацию данной программы до уточнения бюджета 2017 года будет выделено в текущем году 591 млн тенге. 314 млн тенге будет выделено министерству культуры и спорта, министерству образования и науки - 35 млн тенге, министерству информации и коммуникаций 168 млн тенге, министерству по делам религий и гражданского общества - 73,4 млн тенге.
В ходе 25-й сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что стране будет сложно модернизировать общественное сознание граждан, но это нужно сделать.
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