В Астане объявлено штормовое предупреждение

30 мая в Астане было объявлено штормовое предупреждение – ожидаются ливневые дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Департамент по чрезвычайным ситуациям напоминает жителям и гостям столицы о важности соблюдении мер предосторожности, говорится на сайте акимата Астаны.

Согласно прогнозу синоптиков, днем ожидается дождь:

«В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты ведомства просят население соблюдать следующие меры предосторожности. В частности, при сильных шквальных ветрах рекомендуется плотно закрывать все окна в доме или квартире. С незастеклённых балконов и лоджий следует убрать абсолютно все предметы, которые могут при сильном ветре выпасть наружу», – говорится на сайте акимата.

Также жителям и гостям столицы порекомендовали, оказавшись на улице в шторм, находиться как можно дальше от рекламных щитов и других навесных конструкций, линий электропередачи, а также деревьев; не подходить к оборванным проводам. В случае урагана, оказавшимся на улице горожанам, в департаменте советуют укрыться в ближайшем здании.