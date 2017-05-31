Авиакомпания SCAT откроет рейсы по новым направлениям

В текущем году авиакомпания SCAT откроет рейсы по ряду новых направлений из Астаны. В ближайшее время будут запущены авиарейсы в Минеральные воды, Баку и Москву, в будущем планируется осуществлять полеты в Афины, сообщил в среду в ходе пресс-конференции в Астане президент авиакомпании Владимир Денисов.

«Буквально второго июня будет открыто прямое сообщение Астана — Минеральные воды. Тем самым, мы свяжем города Краснодар, Сочи с нашей столицей. Мы рассчитываем применять Астану, как хабовый аэропорт для всего населения Кавказа», - рассказал Денисов.

В конце июня в компании планируют запустить направление Астана — Баку, которое должно стать «стратегическим».

«Сегодня мы выполняем рейсы в Баку из Актау и Атырау на регулярной основе. Минеральные воды тоже выполняются из хабового аэропорта Актау и связывает семь городов с Минеральными водами. Поэтому было принято решение в летний сезон для удобства туристов, посещающих нашу выставку (EXPO-2017 в Астане - V) с Кавказа, открыть это прямое сообщение. И очень большой потенциал астанинцев, карагандинцев, павлодарцев посещать лечебницы на территории Кавказа», - добавил он.

Кроме того, SCAT намерен стать вторым перевозчиком, осуществляющим рейсы из Астаны в Москву.

«Надеемся, что в ближайшее время будет принято решение об открытии рейсов. Планируем полеты в аэропорты Внуково и Жуковский», - пояснил Денисов.

«В планах, после прохождения аккредитации TCO в европейской системе безопасности, сегодня уже ведутся переговоры и открывается международное сообщение между Астаной и Бургасом. Надеемся, что полеты в Болгарию тоже будут осуществляться на регулярной основе. Единственное, с частотой один раз в неделю. Также в нашей перспективе связи Астаны с Грецией — Афины. Но на этот сезон мы, к сожалению, можем не успеть, поэтому, скорее всего, только в зимнюю навигацию это направление будет открыто. И в перспективе Астана будет связана с Литовской Республикой — Вильнюсом. Сейчас единственнач помеха, это опять же, аккредитация TCO. Пока такие ближайшие направления», - заключил он.