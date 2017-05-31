Необходимо помнить о жертвах политических репрессий, чтобы не повторить ошибок того времени - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду посетил мемориальных комплекс и музей, которые были построены на территории Акмолинского лагеря жен изменников Родины (АЛЖИР). Глава государства также встретился с потомками узниц, которые находились в этом лагере.

«31 мая мы отмечаем как День памяти жертв политических репрессий, в результате которых по всему Советскому союзу прошли репрессии. Если говорить о Казахстане, то здесь арестовано было 103 тысячи человек, 25 тысяч человек расстреляно. Весь цвет казахской интеллигенции, все руководство республики было вырублено, они погибали от мучений, пыток», - сказал Назарбаев.

Он отметил, что Казахстан был местом, куда депортировали представителей разных национальностей.

«Таким образом мы стали многонациональным (государством - ред.), для всех этих репрессированных Казахстан стал родным домом и мы встретили их с объятиями. До сих пор, до сегодняшнего дня в полном взаимопонимании, как единый народ – казахстанцы - мы живем. Наш народ должен держать в памяти это событие ужасное и наше будущее поколение должно знать об этом, чтобы не допустить таких ужасов», - подчеркнул глава государства.

Назарбаев отметил, что в Казахстане «права и свободы каждого защищены, политических пресследований в Казахстане нет». «Ни одного узника по этой теме нет, поэтому мы должны дорожить этим событием», - сказал Назарбаев.

По его мнению, «ни одна революция не приносила человеку, государству добро».

«Нам нужно эволюционное развитие, только тогда мы будем двигаться вперед, помнить о своей истории и жестоких сторонах этой истории, делать из этого выводы, чтобы в будущем не повторить», - заключил Назарбаев.