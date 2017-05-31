Новый терминал аэропорта Астаны будет запущен 1 июня

В среду президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил новый терминал международного аэропорта «Астана». Как заверил главу государства руководитель аэропорта Радильбек Адимолда, с завтрашнего дня терминал начнет работать в тестовом режиме, и уже спустя 5-6 дней будет введен в эксплуатацию.

«Аэропорт Астаны введён в соответствии с программой «Нурлы жол». Эта масштабная программа начата в 2014 году. Сам аэропорт был введён в 2004 году, с пропускной способностью в 3 млн пассажиров. Сегодня мы этот показатель превысили — в прошлом году было 3 млн 600 тысяч человек. Мощный поток, трафик, качество обслуживания мы не могли улучшить из-за терминальных возможностей. Действующий терминал 25 тысяч квадратных метров. Дополнительно вводим 47 тысяч квадратных метров. Соответственно, пропускная способность с 3 млн пассажиров увеличится до 8,2 млн - это более чем в 2,5 раза. Поэтому пассажирам, как международных, так и внутренних авиалиний будет комфортно», - рассказал генеральный директор международного аэропорта «Астана» Радильбек Адимолда.

Он заверил главу государства, что терминал построен по современным стандартам.

«Даже есть некоторые возможности - по обработке багажа мы ставим систему, которая будет вводиться в Европе только в 2020 году. Любой подозрительный багаж система сама откидывает и вводит в другой сегмент нашего терминала, и сразу он проверяется. Вопросам безопасности уделяется очень большое внимание. В наше время это актуально», - подчеркнул глава аэропорта.

Он напомнил, что на строительство нового терминала потрачено более 80 миллиардов тенге.

«Сегодня мы обслуживаем от 10 до 12 тыс пассажиров в сутки. Сейчас добавляются новые рейсы, соответственно трафик будет расти, и мы надеемся, что у нас будет хорошее будущее. Завтра в тестовом режиме запускаем терминал. Нам нужно 5-6 дней для процедур - это требование авиакомпаний, потом будем вводить (в эксплуатацию — V)», - заключил Адимолда.