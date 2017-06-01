США ужесточили правила выдачи виз - СМИ

«По новым правилам работники консульств США будут запрашивать у желающих получить визу номера всех их предыдущих заграничных паспортов, имена страниц в соцсетях, которыми они пользовались в последние пять лет, а также их подробную биографию за 15 лет, включая данные о трудоустройстве и перемещениях по миру. Эти вопросы обозначены в анкете как необязательные, однако в ней указано, что отсутствие ответов может привести к задержке выдачи визы или к отказу в ней», - говорится в сообщении информагентства.

Ранее в СМИ широко обсуждалось намерение США запретить провоз ноутбуков на всех международных авиарейсах. Вместе с этим, администрация президента говорила о потенциальном запрете на рейсы из Европейского союза, совершающие трансатлантические перелёты.