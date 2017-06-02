Администрация Трампа требует разблокировать иммиграционный указ

В пятницу администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с требованием разблокировать иммиграционный указ, запрещающий въезд в страну гражданам шести мусульманских государств, сообщает РИА-новости.

В конце мая апелляционный суд в США оставил в силе решение приостановить иммиграционный указ президента Дональда Трампа. «Конгресс дал президенту широкие полномочия запрещать въезд иностранцам, но эти полномочия не абсолютны. Они не могут оставаться без контроля в случаях, подобных данному, когда президент издает исполнительное распоряжение, которое может нанести непоправимый ущерб лицам по всей стране», - говорится в решении суда. Указ Трампа, по мнению суда, граничит с религиозной нетерпимостью и дискриминацией.

Трамп подписал указ об ужесточении миграционной политики 27 января. Президент распорядился ввести 90-дневный запрет на въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали и ввел 120-дневный мораторий на прием беженцев (из Сирии - без ограничения времени). Указ вызвал хаос в международных аэропортах и волну протестов в США и других странах мира.

Подписанный в январе указ, был временно отменен судом, и администрация решила разработать новый.

10 февраля Трамп подверг критике решение Федерального апелляционного суда США, продлившего действие запрета на его исполнительный указ о фактическом запрете иммиграции из семи мусульманских государств.

Второй указ президента США Дональда Трампа планировалось реализовывать с 16 марта. Он запрещает въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Указ подтверждает основные меры, первоначально принятые в конце января: приостановку въезда из ряда стран и программы приема беженцев. В отличие от более раннего указа Трампа, из списка стран исключен Ирак. Однако, и этот указ был заблокирован судом.