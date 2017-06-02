Назарбаев отметил слабое развитие адвокатуры

Президент Казахстана встретился с председателем Верховного суда Кайратом Мами
В пятницу председатель Верховного суда Кайрат Мами доложил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву о ходе реализации судебной реформы в рамках плана нации «100 конкретных шагов», сообщает Акорда.
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