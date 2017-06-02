Назарбаев отметил слабое развитие адвокатуры

В пятницу председатель Верховного суда Кайрат Мами доложил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву о ходе реализации судебной реформы в рамках плана нации «100 конкретных шагов», сообщает Акорда.

Глава государства отметил наличие большого объема предстоящей работы, как в судебной системе, так и во всем правоохранительном блоке.

«Полное верховенство закона будет обеспечено тогда, когда граждане будут верить и обращаться в суды за помощью, получать справедливые решения и их права будут полностью защищены. Сейчас об этом говорить рано», - сказал президент Казахстана.

Кроме того, Назарбаев обратил внимание на слабое развитие адвокатуры, подчеркнув отсутствие состязательности в судебном процессе. По мнению президента, все «меры по совершенствованию системы должны проводиться комплексно».

«Есть нарекания к работе местной полиции. Не сокращается количество проверок бизнеса, налоговых ревизий. Необходимо наладить работу в этой сфере», - добавил Назарбаев.

Председатель Верховного суда в свою очередь доложил о положительном эффекте на судебную систему страны реформ, осуществленных в правоохранительной сфере.

«Суды в республике работают в стабильном режиме. Более 512 тысяч уголовных, гражданских и административных дел поступило в суды в течение последних 5 месяцев этого года. Более 417 тысяч из этих дел были рассмотрены в отведенные процессуальные сроки», - сказал Мами.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.