В АФМ сообщили подробности уголовного дела по новому эпизоду в отношении Перизат Кайрат

23 января зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении руководителя общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра общественного объединения «Батыр» в Акмолинской области, сообщили в пресс-службе агентства по финансовому мониторингу.

По версии следствия, в ноябре 2021 года Перизат Кайрат организовала благотворительный аукцион под предлогом сбора средств на строительство реабилитационного центра. Для повышения доверия к мероприятию были привлечены дети с инвалидностью, нуждающиеся в таком центре, и их родители.

«По ложным данным, распространенным Кайрат П., собрано 48 млн тенге и подарено помещение стоимостью 100 млн тенге. Однако фактически во время аукциона поступило 22 млн тенге, которые она использовала в личных целях», - сообщили в АФМ.

Кроме того, земельный участок, который Перизат Кайрат якобы приобрела за 30 млн тенге для нужд ОО «Батыр», был куплен объединением еще в 2019 году.

«Строительство реабилитационного центра так и не начато. Помещение, якобы пожертвованное на нужды центра, на самом деле не существует», - заявили в агентстве по финмониторингу.

Ране зампред агентства Женис Елемесов сообщал, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод, «где она организовывала аукцион и сбор денег на создание реабилитационного центра для детей-инвалидов и таким образом собрала около 22 млн тенге, которые потратила на свои личные нужды».

Также он сообщил, что в отношении матери Перизат Кайрат возбуждено уголовное дело. Она подозревается в соучастии в мошенничестве и легализации денег, добытых преступным путем.

Напомним, руководитель общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины. По версии обвинения, на эти деньги она купила элитную недвижимость в Астане, люксовые автомобили, дорогостоящую технику, одежду, обувь, сумки и брендовые ювелирные изделия. Все имущество арестовано и приобщено к делу в качестве вещественных доказательств.