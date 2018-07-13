Республиканская коллегия адвокатов предлагает модернизировать судебный процесс

Предлагается отказаться от клеток-кабин, предоставить адвокатам столы и стулья на судебных заседаниях, а также создать кабинеты адвокатов в помещениях судов
Исполнительный директор республиканской коллегии адвокатов Сергей Сизинцев озвучил предложения республиканской коллегии адвокатов по модернизации правосудия в ходе расширенного совещания работы судов за первое полугодие.
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