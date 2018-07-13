Республиканская коллегия адвокатов предлагает модернизировать судебный процесс

Исполнительный директор республиканской коллегии адвокатов Сергей Сизинцев озвучил предложения республиканской коллегии адвокатов по модернизации правосудия в ходе расширенного совещания работы судов за первое полугодие.

«В рамках проекта „образцовый суд“, мы предлагаем развивать международные стандарты организации мест размещения подсудимого и сторон в судебном процессе, – заявил Сизинцев. – Отказаться от клеток – кабин, обеспечить размещение адвокатов за столами и стульями в судебных заседаниях. Обеспечить доступ граждан к юридической помощи в помещениях судов, то есть, создать кабинеты для присутствия адвокатов».

Республиканская коллегия адвокатов также предложила сделать норму о порядке обжалования действий следственного судьи более конкретной, создать службу переводчиков в судах, провести ревизию нормативных актов, в частности, в сфере уголовного судопроизводства, выработать предложения по целесообразности существования кассационного обжалования, а также создавать и развивать аналитические базы судебной практики.

Председатель Верховного Жакип Асанов назвал выступление Сизинцева «очень интересным». «Просьба передать, довести до соответствующих команд, я надеюсь мы их реализуем», - сказал он.