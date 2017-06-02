В Казахстане на выходных ожидаются дожди

На выходных в большинстве областей Казахстана, за исключением западных, температура воздуха предполагается около и выше нормы. Также ожидаются дожди, местами град, шквалистое усиление ветра, сообщает РГП «Казгидромет».

«Перемещаясь через территорию республики, фронты вызовут дожди, грозы, местами град, шквалистое усиление ветра 15-20 и порывы 23-28м/с. Если в ближайшие двое суток в большинстве областей (исключая западные) температура воздуха предполагается около и выше нормы, то в понедельник уже на всей территории Казахстана ожидается её понижение, ниже климатической нормы на 3-6ºС», - говорится в сообщении Казгидромет.

В Алматы в субботу ожидается переменная облачность, без осадков, несильный ветер. Температура ночью 15-17 тепла, днем 29-31. В воскресенье, по прогнозам синоптиков, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 17-19, днем 28-30 тепла.

В столице Казахстана в субботу переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью 15-17, днем 29-31 тепла. В воскресенье в Астане также переменная облачность, утром и днем временами дождь, гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 15-17, днем 26-28 тепла.