3,3% составила инфляция в Казахстане за пять месяцев

Инфляция в Казахстане с января по май 2017 года составила 3,3%, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства национальной экономики. За пять месяцев цены на продовольственные товары увеличились на 4,3%, непродовольственные – 2,6%, а на платные услуги – 2,7%.

В годовом выражении инфляция составила 7,5%.

Как отмечают в ведомстве, с начала текущего года больше всего, на 53,9%, выросла цена на картофель, свежие овощи подорожали на 15,3%, баранина – на 10,1%, говядина – на 8,4%, фрукты– на 6,1%, масло сливочное – на 5,9%, кондитерские изделия – на 4%. Снижение цен на 43,1% зафиксировано на огурцы, яйца стали дешевле на 20%, помидоры – на 10,2%, сахар – на 6,8%, масло подсолнечное – на 5,4%.

Прирост цен на автомобили составил 4,3%, стеклянные и керамические изделия – 4%, текстильные изделия – 3%, фармацевтическую продукцию – 2,6%, товары личного пользования, газеты, книги и канцелярские товары – по 2,4%, мебель и предметы домашнего обихода, моющие и чистящие средства, бытовые приборы – по 2,1%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 5,8%, бензин – на 5,5%, дизельное топливо – на 4,5%.

А вот уровень цен правовые услуги вырос на 7%, страхование личных транспортных средств – на 6,8%, услуги здравоохранения – на 4,6%. Кроме того, на 3,7% и 2,7% соответственно подорожал проезд на междугородних и городских автобусах.