Халык банк и Qazkom обнародовали условия сделки

Qazkom и Халык банк вечером в пятницу обнародовали условия предстоящей сделки. Банки сообщили, что соглашение о ней было подписано в этот день правительством, Национальным банком, Фондом «Самрук-Казына», Фондом проблемных кредитов, АО «Народный Банк Казахстана», АО «БТА Банк» и крупным акционером Казкоммерцбанка Кенесом Ракишевым.

Соглашение предусматривает, что Фонд проблемных кредитов выкупит отдельные активы и права требования у БТА Банка, будет погашена ссудная задолженность БТА Банка перед Qazkom «в пределах 2,4 трлн тенге».

При этом Халык банк выкупит акции Qazkom, принадлежащие Ракишеву (71,31%) и фонду «Самрук Казына» (10,72%) «при условии выполнения ряда предварительных условий». В сообщениях банков не уточняется полный набор предварительных условий.

Сделка предусматривает возможную докапитализаци Qazkom со стороны Халык банка «для обеспечения необходимого уровня достаточности капитала». При этом «фактический размер докапитализации будет определен «по результатам комплексной проверки, проводимой в настоящее время совместно Народным банком и Национальным банком», говорится в сообщениях.

В них указывается, что с учетом размера докапитализации «стоимость приобретаемых Народным Банком у г-на Ракишева и фонда Самрук-Казына акций Казкоммерцбанка определена в номинальном размере 1 тенге за каждый пакет акций».

Банки не сообщили, когда планируют завершить сделку, но уточнили, что «планируют в ближайшее время подписать дополнительные обязывающие документы по сделке, о чем будет объявлено дополнительно».

В начале марта 2017 года крупнейшие банки страны Казкоммерцбанк и Народный банк подписали необязывающий меморандум о возможной продаже контрольного пакета акций Qazkom Народному банку. Решение было принято после того, как в конце 2016 года агентство Bloomberg сообщило об обсуждении возможных сценариев оздоровления Qazkom с регулятором, предположительная стоимость одного из которых составляла до 1,5 трлн тенге ($4,5 млрд)

Проблемы Qazkom обострились в 2014 году после падения цен на нефть и начала рецессии в соседней России. Этому предшествовало и слияние с другим крупным банком – БТА, начавшееся в 2012 году. Стоимость консолидации и последующей реструктуризации проблемных займов составила порядка $20 млрд. Она стала серьезной проблемой для Qazkom – в середине 2014 года объем проблемных кредитов у БТА составлял 2,4 трлн тенге - почти 90% от ссудного портфеля. Кроме того, и сам Qazkom значительно пострадал от мирового кризиса 2008 года, в результате которого государственный фонд Самрук Казына приобрел 21,2% акций банка, после чего докапитализировал его на 44,47 млрд тенге.

В середине 2016 года, по оценке рейтингового агентства Fitch, балансовая стоимость проблемных активов банка превысила размер его капитала на 6 млрд долларов. Аналитики агентства отмечали, что докапитализация такого объема представляет существенную проблему для акционеров и кредиторов банка. Несмотря на это крупнейший акционер Qazkom Кенес Ракишев неоднократно заявлял об отсутствии проблем с ликвидностью и готовности выполнить все обязательства, поскольку имеет для этого специальные резервы.

В середине марта председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова заявляла, что cделка между её институтом и Qazkom, не подразумевающая прямой консолидации, состоится с вероятностью в 80%. Но пояснила, что без участия государства она невозможна. В середине марта Национальный банк заявил, что Фонд проблемных кредитов выкупит почти половину активов Qazkom за 2,4 трлн тенге ($7,6 млрд). Однако не исключил, что банку понадобится дополнительная капитализация со стороны акционеров.