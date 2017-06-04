Шесть человек погибли, тридцать пострадали при теракте в Лондоне

Вечером 3 июня на Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов, после чего из него вышли люди и стали нападать с холодным оружием на прохожих. Полиция расследует произошедшее как теракт, пишет Meduza .

В результате теракта погибли шесть человек, в больницы Лондона доставлены как минимум 30 пострадавших, сообщила Служба скорой помощи.

По словам очевидцев, преступники вышли из фургона с длинными ножами и атаковали случайных прохожих. Они двигались от Лондонского моста к рынку Боро.

Полиция признала, что в районе Боро ей пришлось применить оружие. Неизвестно, по кому именно стреляли полицейские, и остался ли кто-то из нападавших в живых (по неофициальным данным, застрелены двое предполагаемых преступников, причем на теле одного из них якобы закреплены некие железные емкости). Спустя несколько часов после стрельбы полиция все еще просила жителей не появляться в районе Боро и у Лондонского моста, обосновав это тем, что там небезопасно.

В Лондоне проведена масштабная антитеррористическая операция. Несколько станций метро были закрыты, район Лондонского моста оцеплен полицией. Людей из пабов и других мест эвакуировали со сцепленными за головой руками.

Это уже третий террористический акт в Великобритании за последние месяцы. 22 марта машина въехала в прохожих на Вестминстерском мосту, после чего водитель с ножом напал на полицейского у здания парламента; погибли пять человек. Нападавший был застрелен полицией. 22 мая сразу после концерта Арианы Гранде в Манчестере произошел взрыв, устроенный смертником; погибли 22 человека.