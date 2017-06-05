Катар считает неоправданным решение ближневосточных стран о прекращении дипотношений с ним

Последствия этого решения не скажутся на жизни простых людей, считают в МИДе Катара
Катар считает неоправданным решение Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта о разрыве дипломатических отношений с Дохой. Как передает ТАСС, это заявило министерство иностранных дел эмирата. Там считают, что это решение основано на «голословных утверждениях». Также МИД выразил уверенность, что последствия этого решения не скажутся на жизни простых людей.
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