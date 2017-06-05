​О разрыве дипломатических отношений с Катаром заявило уже 7 стран

О разрыве дипломатических отношений с Катаром заявило уже семь стран – к Саудовской Аравии, ОАЭ, Египту и Бахрейну добавились Ливия и Мальдивская Республика. Вместе с этим началось взаимное прекращение транспортного сообщения, блокировка СМИ и высылка дипломатов, сообщают в понедельник Ведомости .

В ночь на 5 июня Бахрейн заявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром и намерении прервать воздушное и морское сообщение с этой страной. Вскоре аналогичные заявления сделали Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Как сообщает «Аль-Арабия», затем к ним присоединился Йемен. Все эти страны обвинили Катар в поддержке террористических группировок и в попытках повлиять на их внутреннюю политику в сотрудничестве с Ираном. Вслед за ними о разрыве с Катаром объявил ливийский лидер генерал Халифа Хафтар, который противостоит поддерживаемому ООН правительству.

Временное правительство Ливии под руководством премьера Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани приняло это решение из солидарности, сообщил телеканалу Sky News Arabiya руководитель МИД восточного правительства Ливии Мухаммед ад-Даири. От имени этой структуры он обвинил Доху в «многочисленных и непрекращающихся посягательствах на достоинство ливийского народа после революции 17 февраля, что давно вызывает возмущение и гнев широких слоев ливийского общества». Затем это решение поддержала Мальдивская Республика, сообщает ТАСС со ссылкой на «Аль-Арабийя».

Параллельно с этим авиакомпании Etihad Airways, Emirates и Fly Dubai уже заявили о намерении прекратить авиасообщение с Катаром. Также со вторника приостанавливает полеты в Доху Air Arabia, которая пообещала уже купившим билеты пассажирам компенсировать затраты на билеты или предложить рейсы по другим направлениям. Затем Qatar Airways через свой сайт сообщила, что прекращает полеты в Саудовскую Аравию,

Обострение отношений на Ближнем Востоке началось с появления на сайте государственного катарского информационного агентства комментариев от имени эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани о поддержке Ирана, «Хезболлы» и Израиля и о том, что президент США Дональд Трамп долго у власти не удержится. Доха заявила, что сайт агентства был взломан и комментарии – фальшивка, не имеющая никакого отношения к эмиру. Однако соседи Катара отреагировали на инцидент резко и заблокировали на своих территориях вещание катарских СМИ, включая телеканал «Аль-Джазира».

Кризис обострился после визита Трампа в регион. АР напоминает, что арабские страны давно критиковали Катар за поддержку радикальных исламистов, в частности суннитского политического движения «Братья-мусульмане», которое запрещено в ОАЭ и Саудовской Аравии. В марте 2014 года Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн отзывали из Дохи послов после того, как Катар выразил поддержку президенту Египта Мохаммеду Мурси, который участвовал в выборах как кандидат от «Братьев-мусульман», послы затем вернулись в Катар, и до морской и воздушной блокады Катара дело не доходило.

Катар неоднократно отрицал, что финансирует экстремистов. АР отмечает, что страна остается ключевым «финансовым покровителем» сектора Газа, которым сейчас руководит «Хамас», в Катаре с 2012 года живет лидер «Хамаса» Халед Машаль.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не думает, что нынешнее обострение скажется на сотрудничестве в борьбе с «Исламским государством», но призвал страны Залива к урегулированию всех разногласий через диалог. Как передает Fox News, руководитель госдепартамента прокомментировал ситуацию в Австралии, где находится с визитом. По его словам, было заметно, что взаимное недоверие между этими странами назревало достаточно долгое время и сейчас оно «вскипело» и дошло до градуса, когда пришло время все разногласия разрешить. «Мы, конечно же, будем приветствовать решение сторон сесть за стол переговоров для урегулирования разногласий», – сказал он.

У США в регионе есть несколько военных баз, в том числе под вопросом оказывается положение американских военных на авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре. В Центральном командовании пока не ответили на запрос Reuters о возможных последствиях нынешних политческих решений. Также не ответил на запрос агентства 5-й флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне.

Закрытие границ и разрыв дипломатических связей не является способом выхода из кризиса, заявил замруководителя аппарата президента Ирана Хасана Роухани Хамид Абуталеби. По его убеждению, агрессия выльется в нарастание нестабильности. Его цитирует Reuters.

Россия не видит больших рисков срыва сделки по сокращению добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК из-за нынешних решений, сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к российскому Минэнерго. «Например, Иран и Саудовская Аравия в начале 2016 года разорвали друг с другом дипломатические отношения, но это не помешало сделке», – сказал он и добавил, что эта проблема все же будет обсуждаться на ближайшем заседании министерского мониторингового комитета в июле.