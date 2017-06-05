Новый терминал аэропорта столицы принял первый международный рейс

Новый терминал международного терминала Астаны в понедельник принял первый рейс из Москвы, который выполнила компания «Аэрофлот». Кроме того, сегодня ожидается вылет по нескольким направлениям из столицы.

«5 июня текущего года новый терминал международного аэропорта столицы принял первых пассажиров, прибывших рейсом Москва – Астана авиакомпании «Аэрофлот», - сообщает пресс-служба аэропорта.

Кроме того, сотрудники нового терминала обслужили пассажиров самолета Airbus-320, уже вылетевшего в Москву. Также ожидается, что сегодня отсюда вылетят «Узбекские авиалинии» в Ташкент и «Lufthansa» во Франкфурт.

Открытие нового терминала международного аэропорта Астаны состоялось с участием главы государства 31 мая этого года. Тогда же было заявлено, что с первого июня на протяжении 5-6 дней терминал начнет работу в тестовом режиме, затем уже будет полностью сдан в эксплуатацию.