На четверть увеличится адресная социальная помощь в Казахстане с 2018 года

В среднем на 25% увеличится адресная социальная помощь населению Казахстана с 1 января 2018 года, сообщила во вторник в ходе заседания правительства министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова. По ее словам, это произойдет «за счет увеличения черты бедности с 40 до 50 процентов от величины прожиточного минимума». На эти цели в бюджете дополнительно предусмотрено 42,8 млрд тенге.

Как пояснила министр, система нового формата решит вопрос оптимизации пособий и увеличения их размера через усиление адресности социальной помощи и объединения предоставляемых пособий. В частности, для единой адресной социальной помощи будут объединены три вида пособий, предоставляемых на сегодняшний день многодетным и малообеспеченным семьям. Речь идет о специальном пособии, назначаемом независимо от уровня доходов гражданина, о детском пособии, определяемом в зависимости от дохода семьи и адресной социальной помощи.

"Если сегодня, граждане, для получения этих трех пособий готовят три пакета документов и обращаются в три разных учреждения, то при новой системе достаточно будет подготовить один пакет документов и обратиться в одно учреждение – центр занятости населения», - объяснила Дуйсенова.

Она также напомнила, что общая сумма трех пособий, предоставляемых на сегодняшний день составляет 6 396 тенге на каждого члена малообеспеченной семьи. При новой системе, "за счет увеличения черты бедности с 40 до 50 процентов от величины прожиточного минимума, сумма помощи, дополнительно предоставляемой каждому члену семьи увеличится примерно на 2500 тенге".

"В результате, с 2018 года размер предоставляемого пособия будет увеличен в среднем на 25 процентов в сравнении с пособием, получаемым на сегодняшний день. Для оказания адресной социальной помощи в следующем году предусмотрены дополнительные финансовые средства в размере 42,8 млрд. тенге", - заключила министр.