По официальным данным погибло двое человек, по данным источников – семь
ИГ взяла на себя ответственность за нападение на иранский парламент и мавзолей Хомейни
ФОТО Erfan Couchari

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за атаки на иранский парламент и мавзолей аятоллы Хомейни. Об этом группировка рассказала на своем официальном ресурсе Амак, сообщает The Wall Street Journal.

Заместитель министра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности Хоссейн Зольфакари заявил в интервью местной новостной программе, что в результате террористической атаки на иранский парламент были убиты двое человек. Около тридцати – ранены, сообщает Tasnim. По данным иранских СМИ, ссылающихся на источники, погибло семь человек.

Кроме того, согласно официальной версии, нападавшие вошли в здание парламента в женской одежде.

Ранее сообщалось, что был убит один из охранников парламента. Стрельба в парламенте и нападение на мавзолей аятоллы Хомейни начались одновременно, отмечают иранские СМИ. Как сообщает Press TV, на парламент напали не менее четырех человек. Депутаты парламента рассказали, что они были вооружены автоматами Калашникова.

СМИ также сообщали, что на мавзолей Хомейни напали три человека. Двоих задержали, третий привел в действие пояс смертника.















Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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