Китай остается главным торговым партнером для Казахстана – Назарбаев

Казахстан и Китай показывают одну из лидирующих позиций в общем товарообороте между странами, заявил в четверг в Акорде ходе встречи в расширенном составе с председателем КНР Си Цзиньпинем президент Нурсултан Назарбаев. Он также отметил, что на территории нашей страны действует 985 действующих предприятий с участием китайского капитала.

«В двустороннем формате предпринимаются межправительственные и межведомственные соглашения, активно развиваются связи во всех отношениях. Казахстан представлен около 985 действующих предприятий с участием китайского капитала», - заявил Назарбаев.

Он подчеркнул, что высокую динамику демонстрирует сотрудничество в торговой сфере.

«По нашим данным за первый квартал торговля выросла на 30%, по китайским – еще больше. Казахстан и Китай занимают одну из лидирующих позиций в общем товарообороте между нашими странами», - добавил глава государства.

По его словам, Китай стал крупным инвестором для Казахстана и особо отметил сотрудничество во время кризиса и последующие годы.

«Хорошие перспективы мы наметили в торговле, сельскохозяйственной продукции – мука, мясо, масло, мед и другие. В целом, считаю, что всесторонне динамичное взаимодействие можно смело назвать образцовым сотрудничеством межгосударственных отношений», - сообщил Назарбаев.

Не смотря на положительную динамику, также отметил он, нельзя на этом останавливаться, необходимо продвигаться дальше. Тем более, что соответствующий потенциал имеется, в том числе, в приоритетных направлениях двусторонних отношений.

«Главное сейчас у нас – это освоение идеи Шелкового Пути «Один путь – один пояс», которую органично продолжил Казахстан на своей территории. Поддерживая вашу идею, высказанную именно здесь в Казахстане. За эти четыре года мы построили 1500 км железных дорог, которые соединяют Западный Китай с Каспием, Европой, и 3000 км автодорог, имеется два железнодорожных перехода, 6 автомобильных переходов. Поэтому Казахстан, как и хотел, становится транзитным государством за счет торговли с Китаем. И вы знаете, что теперь от Тихого Океана через Китай, Казахстан в Европу открыт путь», - заключил Назарбаев.

В свою очередь Си Цзиньпин также отметил, что на основе итогов нынешнего визита совместно будет рассмотрен и опыт двухсторонних отношений, наметить план многостороннего сотрудничества. Все для того, чтобы содействовать развитию всестороннего стратегического партнёрства на еще более высоком уровне, с более высокой динамикой.

«За последние 25 лет у нас достигнуты восхищающие достижения на высоким уровне, находится политическое взаимодоверие. Совместными усилиями у нас решились все пограничные вопросы, оставленные в наследство историей, создано всестороннее партнёрство», - констатировал лидер КНР.