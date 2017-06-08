Переговоры по Сирии в Астане могут быть возобновлены 20 июня

Очередная встреча по Сирии в Астане может состояться уже 20 июня, сообщил российским журналистам заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, передает РИА Новости.
«Встреча переносится ориентировочно на 20 (июня). Продолжается плотная работа по уточнению некоторых деталей, подготовке некоторых документов, которые необходимы для встречи», – сказал Богданов, отвечая на вопрос, когда состоится встреча по Сирии в Астане.
О том, что запланированная на 12-13 июня встреча в Астане откладывается, ранее заявил пресс-секретарь казахстанского МИД Ануар Жайнаков. Он пояснил, что причиной задержки стала продолжающаяся работа экспертов по согласованию вопросов, «относящихся к реализации достигнутых между ними договоренностей о создании четырех зон деэскалации в Сирии».
Последняя встреча в Астане состоялась в начале мая 2017 года. В ходе переговоров был одобрен предложенный Россией план по созданию в Сирии зон безопасности. Россия, Турция и Иран выступили гарантами режима прекращения огня, однако предложение российской стороны не поддержала вооруженная сирийская оппозиция.
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