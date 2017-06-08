Переговоры по Сирии в Астане могут быть возобновлены 20 июня

Очередная встреча по Сирии в Астане может состояться уже 20 июня, сообщил российским журналистам заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, передает РИА Новости .

«Встреча переносится ориентировочно на 20 (июня). Продолжается плотная работа по уточнению некоторых деталей, подготовке некоторых документов, которые необходимы для встречи», – сказал Богданов, отвечая на вопрос, когда состоится встреча по Сирии в Астане.

О том, что запланированная на 12-13 июня встреча в Астане откладывается, ранее заявил пресс-секретарь казахстанского МИД Ануар Жайнаков. Он пояснил, что причиной задержки стала продолжающаяся работа экспертов по согласованию вопросов, «относящихся к реализации достигнутых между ними договоренностей о создании четырех зон деэскалации в Сирии».

Последняя встреча в Астане состоялась в начале мая 2017 года. В ходе переговоров был одобрен предложенный Россией план по созданию в Сирии зон безопасности. Россия, Турция и Иран выступили гарантами режима прекращения огня, однако предложение российской стороны не поддержала вооруженная сирийская оппозиция.