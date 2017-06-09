В Астане началось заседание глав государств-членов ШОС

В Астане началось заседание глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в ходе которого ожидается подписание ряда документов и принятие в организацию двух новых членов – Индии и Пакистана.

В заседании принимают участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж. Кроме того, на встречу прибыли заместитель министра иностранных дел Ирана Ибрагим Рахимпур, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Пакистана Мухамад Наваз Шариф, генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, исполнительный директор СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии) Гун Цзяньвэй, председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, заместитель генерального секретаря ОДКБ Аманжол Жанкулиев, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Ле Лыонг Минь.

Ожидается, что стороны проведут заседание в узком составе, затем пройдет заседание совета глав государств в расширенном составе, в рамках которого будет подписан ряд документов. После чего стороны проведут двусторонние встречи.

Как ранее сообщал министр иностранных дел Казахстана, в Астане на заседании ШОС будут приняты новые члены – Индия и Пакистан, подписана Астанинская декларация и конвенция ШОС о противодействии экстремизму.

В следующем году председательствовать в ШОС будет Китай.