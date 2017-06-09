Первый медиа-саммит ШОС предлагает провести Китай

Для усиления обмена опытом между Шанхайской организацией сотрудничества Китай принял решение дополнительно выделить секретариату ШОС 10 млн юаней, заявил в пятницу в ходе заседания совета глав государств в расширенном составе в Астане председатель КНР Си Цзиньпин. Он также предложил создать университет ШОС и провести первый медиа-самит.

«Для укрепления культурно-гуманитарных связей Китай готов со всеми партнерами обеспечить успешное функционирование университета ШОС, проведение молодежного лагеря и лагеря школьников. Принять фестиваль искусств, форум женщин, конкурс профессионального мастерства, запустить проект совместного освоения людских ресурсов «Китай-ШОС». Предлагаем создать механизм сотрудничества СМИ и просим организовать первый медиа-саммит ШОС», - сказал Си Цзиньпин.

Он также заверил, что Китай поддерживает сотрудничество ШОС с государствами-наблюдателями, партнерами по диалогу и другими странами.

«Внимательно рассмотрев заявки заинтересованных стран на получение полноправного членства, статуса наблюдателей или партнера по диалогу организации, (КНР) выступает за дальнейшее наращивание обмена опытом ШОС и другими международными, региональными организациями. Китайская сторона решила дополнительно выделить 10 млн юаней секретариату (ШОС)», - сообщил лидер Китая.