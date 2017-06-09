Первый медиа-саммит ШОС предлагает провести Китай

Также страна готова обеспечить функционирование университета ШОС
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Для усиления обмена опытом между Шанхайской организацией сотрудничества Китай принял решение дополнительно выделить секретариату ШОС 10 млн юаней, заявил в пятницу в ходе заседания совета глав государств в расширенном составе в Астане председатель КНР Си Цзиньпин. Он также предложил создать университет ШОС и провести первый медиа-самит.
Еще по теме:
- Соглашение об упрощении торговли между странами ШОС предлагает подписать Китай
- Жертвами землетрясения в СУАР стали восемь человек
- Национальный банк Китая девальвировал юань
- Хишам Белмааши, СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота»: «Если нам удастся заинтересовать первых 4-5 инвесторов, за ними придут многие другие»
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые