Также страна готова обеспечить функционирование университета ШОС
Первый медиа-саммит ШОС предлагает провести Китай
Фото Тамары Вааль

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Для усиления обмена опытом между Шанхайской организацией сотрудничества Китай принял решение дополнительно выделить секретариату ШОС 10 млн юаней, заявил в пятницу в ходе заседания совета глав государств в расширенном составе в Астане председатель КНР Си Цзиньпин. Он также предложил создать университет ШОС и провести первый медиа-самит.

«Для укрепления культурно-гуманитарных связей Китай готов со всеми партнерами обеспечить успешное функционирование университета ШОС, проведение молодежного лагеря и лагеря школьников. Принять фестиваль искусств, форум женщин, конкурс профессионального мастерства, запустить проект совместного освоения людских ресурсов «Китай-ШОС». Предлагаем создать механизм сотрудничества СМИ и просим организовать первый медиа-саммит ШОС», - сказал Си Цзиньпин.

Он также заверил, что Китай поддерживает сотрудничество ШОС с государствами-наблюдателями, партнерами по диалогу и другими странами.

«Внимательно рассмотрев заявки заинтересованных стран на получение полноправного членства, статуса наблюдателей или партнера по диалогу организации, (КНР) выступает за дальнейшее наращивание обмена опытом ШОС и другими международными, региональными организациями. Китайская сторона решила дополнительно выделить 10 млн юаней секретариату (ШОС)», - сообщил лидер Китая.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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