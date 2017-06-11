Инцидент произошел в воскресенье утром
​Пассажирский автобус в Алматы столкнулся с 8 машинами
Фото Жанары Каримовой

Автобус, следующий по маршруту №124 в Алматы утром в воскресенье наехал на 8 машин, часть из которых была припаркована вдоль улицы Алтынсарина, пострадало около 5 человек. Полиция начала досудебное расследование происшествия, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Алматы.

Пассажирский автобус следовал в северном направлении по улице Алтынсарина, перед пересечением улицы Улугбека водитель автобуса, не справившись с управлением, наехал на автомобили, находившиеся на проезжей части и припаркованные вдоль улицы. За медицинской помощью, по данным полиции, обратились около 5 человек, точное количество пострадавших и состояние их здоровья не уточняются:

«В результате столкновения, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились около 5 человек. Точное количество пострадавших, а также их диагноз сейчас уточняется. Для установления причины и других обстоятельств ДТП в настоящее время сотрудники отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий нашего подразделения проводят расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 345 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средства – V). В рамках производства будет проведен ряд соответствующих экспертиз», – приводится в сообщений комментарий начальника управления дознания департамента внутренних дел Рустам Абдрахманов.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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