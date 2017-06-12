19 июня состоится совместное заседание палат парламента

Будет рассмотрен отчет правительства и счетного комитета
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента. Оно пройдет 19 июня, сообщает в понедельник пресс-служба мажилиса.
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