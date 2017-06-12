Будет рассмотрен отчет правительства и счетного комитета
19 июня состоится совместное заседание палат парламента
Фото с официального сайта парламента

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента. Оно пройдет 19 июня, сообщает в понедельник пресс-служба мажилиса.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Ка-захстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 19 июня 2017 года в 10 часов в городе Астане», - говорится в тексте документа.

На совместном заседании палат парламента будет рассмотрен отчет правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год. По итогам заседания депутаты проголосуют за или против принятия отчета. В случае непринятия отчета, правительству объявляется вотум недоверия и кабинет министров автоматически уходит в отставку.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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