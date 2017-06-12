Количество зарегистрированных легковых автомобилей в 2017 году выросло на 6,9%

Наибольшее количество регистраций авто было зафиксировано в Алматинской области – 34 тысячи машин, за ней следует Южно-Казахстанская область – 32,75 тысячи зарегистрированных в 2017 году машин, на третьем месте Алматы – 29 тысяч зарегистрированных легковых машин. Всего, по состоянию на 1 мая в Казахстане зарегистрировано 3,84 миллиона единиц легкового транспорта, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики.

В Алматинской области и Алматы наблюдается рост количества машин – количество регистраций автомобилей по сравнению с январем-апрелем 2016 года выросло на 15,9% и 9,1% соответственно:

«За январь-апрель 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 236 943 легковых автомобилей или на 6,9% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 мая 2017 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3 845,3 тыс. единиц. За период с апреля 2016 года по апрель 2017 года регистрация автомобилей наблюдается больше всего в октябре. В апреле 2017 года число зарегистрированных легковых автомобилей увеличилось по сравнению с мартом 2017 года на 35,5%, а по сравнению с апрелем 2016 года увеличилось на 2,0%», – говорится в сообщении.

В первые четыре месяца 2017 года, по данным министерства внутренних дел, было зарегистрировано 4 293 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 6037 человек. В ведомстве отметили снижение аварийности на дорогах на 14,8%.