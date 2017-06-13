Вопросы развития транспортного потенциала обсудили президенты Казахстана и Грузии

Грузия может стать транзитным государством в рамках развития программы Китая «Один пояс – один путь», заявил во вторник в ходе пресс-конференции в Акорде президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По его словам, в рамках официального визита в Астану главы Грузии Георгия Маргвелашвили, стороны обсудили вопросы транспортного потенциала и сотрудничества между странами.

«С президентом Грузии у нас состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам. У двух стран одинаковый взгляд на развитие ситуации в мире и на его оценку. Также мы обсудили вопросы экономического сотрудничества между двумя государствами», - рассказал Назарбаев.

Он заверил, что отношения между Казахстаном и Грузией остаются стабильными.

«Мы обсудили совместно широкий круг вопросов. Сейчас есть возможность так же, как и Казахстан, сделать Грузию транзитным государством в связи с развитием Шелкового пути «Один пояс – Один путь». Через Казахстан и через Грузию - выход в Европу, выход на Черное море – очень важно. И транспортные коридоры по газу и нефти, которые проходят через Кавказ, через Грузию очень важны. В связи с этим мы говорили о важности для Казахстана батумского терминала и батумского порта, которыми владеют казахстанские компании, обсудили вопросы, чтобы проблемы, которые есть – решить. Если мы по тарифам между министерствами договоримся – этот путь может стать самым выгодным, как для Китая, Казахстана, так и для Грузии, поднимет транзитные возможности нашей страны», - объяснил глава государства.

Он напомнил, что традиционно страна покупала у Грузии пищевую, винную продукцию, овощи и фрукты, которые необходимы, особенно Западному Казахстану, что будет происходить и в будущем. Кроме того, высокими остаются культурные и гуманитарные отношения между государствами.

«Их надо продолжать. Мы говорили, что мы могли бы обменяться взаимно студентами в наших университетах, чтобы наша молодежь продолжала традиции поколений и развивала наши отношения. В целом, я считаю, визит президента Грузии в Казахстан своевременный, очень необходимый, даст добрый толчок для того, чтобы наши правительства конкретно поработали по важным вопросам двусторонних отношений», - заключил Назарбаев.

Президент Грузии добавил, что стороны обсудили как двусторонние отношения, так и глобальные и региональные вопросы.

«С Казахстаном у нас традиционно интенсивные отношения, мы имеем хорошие возможности их расширить. В первую очередь улучшить экономические взаимоотношения, энергоносители, другая продукция, особенно транзитная продукция, наладить это дело. Еще больше интенсифицировать это дело, и также инвестировать, и более сблизить наши государства, как в культурном русле, так и в просвещении молодежи», - сказал он.

Главы государства также говорили о трудностях, которые есть у Грузии.

«Я хочу поблагодарить президента за его стойкую поддержку Грузии в деле суверенитета и территориального единства страны. В целом визит явится еще одним важным шагом для углубления и интенсификации взаимоотношений между нашими странами, и я выразил свое желание, чтобы принять господина президента в нашей стране как гостя. Это будет еще один важный шаг для сближения экономик, туризма, культуры. И я надеюсь, что в будущем ваш визит осуществится», - выразил надежду Маргвелашвили.