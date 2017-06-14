Выкупать земли под госнужды у граждан по рыночной цене просят депутаты

Депутаты от фракции «Народные коммунисты» просят премьер-министра пересмотреть норму закона «О государственном имуществе» и выдавать гражданам компенсацию за изымаемое имущество по рыночной цене на день изъятия. Такой депутатский запрос озвучил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса озвучил Магеррам Магеррамов.

«К нам, депутатам фракции «Народные коммунисты» поступают жалобы, вызванные обеспокоенностью несправедливой компенсации гражданам за изымаемое имущество для государственных нужд. Этот вопрос не новый для правительства. Еще в 2014 году депутаты парламента обращали внимание на это, но до сих пор нет прогрессивных предложений по практическому решению вопроса», - рассказал Магеррамов.

Он напомнил, что в п.3 ст. 26 Конституции Казахстана четко прописана норма о равноценном возмещении стоимости при изъятии имущества для государственных нужд.

«На деле же уполномоченными органами устанавливается несоразмерно низкая компенсация за изымаемое имущество, - подчеркнул депутат. - Определенную неразбериху в этот вопрос вносить п.2 ст.67 закона «О государственном имуществе» из-за которой осуществляется несправедливость к нашим гражданам. По законодательству республики при принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд по выбору собственника жилища выплачивается компенсация в размере рыночной стоимости жилища, либо предоставляется в собственность благоустроенное жилище. Однако практическая реализация данной нормы полностью противоречит действительности. Права граждан при несогласии с размером денежной компенсации полностью игнорируются».

Методики оценки отчуждаемого имущества, считает депутат, не покрывают расходы на приобретение альтернативного жилья аналогичной площади и качества.

«На основании этого считаем необходимым правительству еще раз обратить внимание на данную социальную проблему, поскольку в судах по этому вопросу решаются судьбы наших граждан, а также для точного соответствия нормы Конституции страны правительству необходимо пересмотреть п.2 ст.67 закона «О государственном имуществе» путем внесения изменений в редакцию данного пункта, где четко бы оговаривалось, что стоимость земельного участка, отчуждаемого для государственных нужд, определяется по рыночной стоимость на момент отчуждения земельного участка. Такая конкретика не позволит местным уполномоченным органам совершать несправедливое отношение к нашим гражданам и будет соответствовать требованиям нормы Конституции страны», - уверен парламентарий.