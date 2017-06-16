​Бозумбаев рассказал о выполнении Казахстаном договорённостей с ОПЕК

Зимой Казахстан полностью выполнил обязательства по снижению добычи нефти в рамках договорённостей с ОПЕК. Весной страна недовыполнила их, но намерена более добросовестно делать это летом благодаря производственным ограничениям на высокосернистых месторождениях, рассказал в пятницу в кулуарах Астанинского экономического форума министр энергетики Канат Бозумбаев.

По словам министра, средняя добыча Казахстана составляет порядка 1,7 млн. баррелей в день и этот показатель близок к обязательствам страны в рамках соглашения с ОПЕК. «В январе мы перевыполнили, в феврале выполнили, в марте недовыполнили, в апреле тоже были проблемы, в мае были близки к выполнению, в июне мы стараемся выполнить. Наша задача выполнять обязательства в рамках контрольных цифр, мы над этим будем работать, стараться - это нам сложно, потому что существует рост добычи на месторождении Кашаган, но мы частично нивелируем его за счет Актюбинской и Кызылординской областей. В этом году у них происходит ежедневное снижение от 30 до 40 тыс. баррелей. Это месторождения в основном с участием CNPC», - рассказал он.

Бозумбаев подчеркнул, что для прироста добычи этим месторождениям необходимы значительные капиталовложения со стороны CNPC. Однако контракты по ним подходят к концу и стороны обсуждают условия их продления. Он также упомянул, что средняя добыча на Кашагане в первые 15 дней июня составляла от 160 до 180 тыс. баррелей в сутки. В ближайшее время она останется на этом уровнеКогда идут ремонтные работы, всегда происходит снижение (ТШО).

Добыча на высокосернистых месторождениях Кашаган, Карачаганак и Тенгиз, по словам Бозумбаева, зависит от работы газовых инжекторов, компрессоров. Когда температура воздуха достигается высоких значений, снижается их мощность и объёмы извлечения нефти. «Наступает лето, и это позволит нам выполнить наши обязательства более добросовестно. Мы хотим выдерживать свои обязательства в июне и июле», - подчеркнул он, добавив, что ремонт на Тенгизском месторождении на некоторое время снизит объёмы добычи.