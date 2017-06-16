В Астане установилась сильная жара

Казгидромет сообщает о жаркой погоде в Астане. Сейчас столбики термометров, по данным Казгидромета, показывают 33-35 градусов тепла. При этом во второй половине дня ожидается дождь и гроза.

«Днем в Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, местами в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях ожидается сильная жара», - прогнозировали синоптики ранее.

Однако в своем прогнозе на 17-19 июня Казгидромет ожидет, что в Северных областях будут сильные дожди. «Активный циклон с Поволжья смещается на Западную Сибирь через северные области Казахстана. Поэтому здесь в выходные дни ожидаются дожди, местами сильные и град, местами шквалистый ветер 17-25м/с и понижение температуры до 2-5ºС ниже климатической нормы. На остальной территории республики под влиянием атмосферных фронтов связанных с этим циклоном, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозе усиление ветра о 15-20м/с и ослабление жары», - сообщают синоптики.