Решением алматинского суда Максат Усенов получил десять суток административного ареста

По данным агентства, в ходе заседания Максат Усенов признал, что курил и употреблял спиртное на борту самолета. Курить Усенов, по его словам, начал из-за того, что ему стало плохо. Он также признал, что, «возможно, повысил голос на стюардессу, потому что она, якобы, копалась в его личных вещах».

«В ходе судебного заседания инкриминируемое Усенову деяние доказано, имеет место. (…) Суд постановил: признать Максата Усенова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 434, части 1 КоАП РК, и назначить по данной статье административное взыскание в виде ареста сроком на десять суток. Административный арест исчислять с 16 июня 17 часов», — зачитал приговор судья Гылым Кельдыбаев.

Ранее сообщалось, что Максату Усенову, устроившему в начале июня скандал на борту самолета, грозит штраф до 200 МРП, либо административный арест. Протокол о нарушении Усеновым правил полета составлен комитетом гражданской авиации.

4 июня стало известно, что Усенов на борту воздушного судна, летевшего рейсом Алматы – Бангкок, создал ситуацию, угрожающую безопасности: курил в полете, что категорически запрещено национальными и международными требованиями, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Максат Усенов, имея налоговую задолженность в размере более 160 тысяч тенге, был замечен на борту самолета «Эйр Астана», при этом скандально известный казахстанец вел себя агрессивно и был уведен таиландской полицией в аэропорту Бангкока.

Также авиакомпания Эйр Астана, на борту самолета которой летел Усенов, сообщила, что внесла его в «серый список» пассажиров. Решение было принято в ходе заседания комитета по безопасности полетов под председательством президента компании Питера Фостера.

Кроме того, по данным агентства, 8 июня Максат Усенов погасил налоговую задолженность, которую имел, но, не смотря на это, покинул страну.

1 декабря 2014 года в Алматы Усенов, будучи лишенным права управления транспортным средством, на автомобиле марки «БМВ Х6» допустил наезд на шестерых пешеходов, в результате чего один человек погиб. 4 февраля 2014 года, решением апелляционной инстанции подвергнут административному взысканию в виде 45 суток ареста с лишением водительских прав на 2 года.

Позже 15 ноября 2014 года на улице Гагарина, южнее Байкадамова, произошло очередное ДТП с участием Максата Усенова. Автомобиль марки «Мерседес», которым управлял Усенов, столкнулся с автомашиной марки «Тойота», водитель которой потом была госпитализирована. Чуть позже, суд признал виновным Усенова за отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения и приговорил его к аресту на 20 суток.