Усенову грозит штраф или адмарест за курение на борту самолета

Максату Усенову, устроившему в начале июня скандал на борту самолета, грози штраф до 200 МРП, либо административный арест. Протокол о нарушении Усеновым правил полета составлен комитетом гражданской авиации.

«За создание на воздушном судне ситуации, угрожающей безопасности полетов, Комитетом гражданской авиации 16 июня 2017 года составлен административный протокол в отношении Усенова Максата по части 5 статьи 564 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». По данной статье предусмотрен штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей (453 800 тенге) либо административный арест на срок до пятнадцати суток», - сообщили в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию.

4 июня стало известно, что Усенов на борту воздушного судна, летевшего рейсом Алматы – Бангкок, создал ситуацию, угрожающую безопасности: курил в полете, что категорически запрещено национальными и международными требованиями, отметили в ведомстве.

«Дело об административном правонарушении, предусмотренное статьей 564 (частью пятой) рассматривается судом, в связи с этим, материалы будут направлены в судебный орган по месту жительства», - добавили в пресс-службе.

Накануне авиакомпания Эйр Астана, на борту самолета которой летел Усенов, сообщила, что внесла его в "серый список" пассажиров.