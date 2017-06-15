«Эйр Астана» внесла Максата Усенова в «серый список»

Максата Усенова включили в «серый список» компании «Эйр Астана», сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Решение было принято в ходе заседания комитета по безопасности полетов под председательством президента компании Питера Фостера.

«На собрании обсуждался инцидент на борту, связанный с Максатом Усеновым, произошедший 4 июня 2017 года. Напомним, что в этот день Максат Усенов вылетел из Алматы в Бангкок в 00:46 минут рейсом KC 931. Во время полета Усенов нарушал правила поведения на борту: отказывался выполнять требования экипажа по безопасности полетов и своим поведением доставлял неудобства экипажу и пассажирам. По прилету в аэропорт Бангкока экипаж авиакомпании, в соответствии с процедурами в отношении деструктивных пассажиров, передал Максата Усенова в местный отдел полиции. Согласно решению комитета, ввиду нарушения правил поведения, создание ситуации, угрожающей безопасности воздушного судна, экипажа и пассажиров, Максат Усенов был включен в список контроля недисциплинированных пассажиров, который также называется «серым списком», - сообщили в «Эйр Астане»

Как пояснили в авиакомпании, в список особого контроля или «серый список» вносятся пассажиры, чье поведение подпадает под 2-й уровень деструктивного поведения и выше согласно классификации Международной организации гражданской авиации ICAO (применение физической силы по отношению к сотрудникам авиакомпании или другим пассажирам, непристойное или грубое поведение по отношению к члену экипажа, устные угрозы о физической расправе или нанесений телесных повреждений).

«Это делается с целью пресечения повторных правонарушений. На сегодня в таком списке состоят 24 человека», - пояснили в «Эйр Астане».

В пресс-службе также отметили, что «в случае серьезной угрозы безопасности полета командир вправе производить незапланированную посадку в ближайшем аэропорту для снятия пассажира с рейса». При этом все расходы в связи с вынужденной посадкой оплачивает виновный пассажир, в противном случае авиакомпания может взыскать сумму ущерба в судебном порядке.

В 2016 году было зафиксировано 347 случаев, а с начала 2017 года по сегодняшний день 154 случая деструктивного поведения пассажиров, рассказали в «Эйр Астане».