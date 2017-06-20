Министр Даурен Абаев пригласил журналиста Foreign Policy вновь посетить ЭКСПО

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев пригласил журналиста Джеймса Палмера, автора критической статьи о выставке на Foreign Policy, вновь посетить Астану и еще раз посмотреть на организацию ЭКСПО. Кроме того, заявление руководителя департамента по связям с общественностью Сергея Куянова, о том, что Палмер не был в Казахстане, министр объяснил «большим эмоциональным стрессом». Абаев также прокомментировал блокировку ресурса и доступ сотрудников ЭКСПО к данным пограничной базы «Беркут».

«Мы абсолютно спокойно относимся к любой критике. Критика звучит так же, как и звучит много положительных моментов об ЭКСПО. Относительно блокировки сайта (ранее пользователи испытывали проблемы с доступом к сайту издания Foreign Policy) - мы сейчас разбираемся с этим, мы не исключаем возможности, что кто-то сделал это преднамеренно, чтобы «градус повысить» на эту тему. С нашей стороны никаких действий не было. Относительно заявления руководителя департамента по связям с общественностью ЭКСПО Сергея Куянова. Вы должны все прекрасно понимать, что Сергей находится под очень большим эмоциональным стрессом, и это связано с работой. Его чисто по-человечески понять можно, потому что заявление журналиста Палмера не соответствует действительности», - прокомментировал Абаев.

По его словам, первые результаты по итогам 10-ти дней работы выставки показывают, что самые оптимистичные прогнозы по поводу посещения ЭКСПО – они оправдываются.

«И когда журналист говорит неправду, перевирает факт, это естественно задевает человека, который непосредственно в этом участвует. Поэтому была такая немного эмоциональная реакция», - уверен министр.

«Возможно, - продолжил он, - Куянов сослался на непроверенные факты, во-вторых, вы должны учитывать не только факт его профессиональной деятельности, но и ту работу, которую Сергей провел до этого, а это работа достаточно большая и серьезная».

На вопрос журналистов, не является ли нарушением закона «О доступе к личной информации» тот факт, что директор департамента оперировал данными, полученными из пограничной системы «Беркут», Абаев также пояснил: «Он сейчас находится под таким эмоциональным давлением, в этой связи, возможно, какие-то вещи прозвучали не совсем корректно. Это была непроверенная информация. А если Палмер приезжал, мы только рады. Мы приглашаем еще раз господина Палмера, чтобы он еще раз приехал и посмотрел, как обстоят дела на ЭКСПО».

В целом, заявил Абаев, подобные факты вызывают дополнительный интерес к ЭКСПО.

«Мы еще раз готовы пригласить любого журналиста, и вы знаете, что сотни журналистов уже побывали на ЭКСПО. Если человек так написал, то это уже реверанс в сторону его профессиональной деятельности», - заключил глава МИК.

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