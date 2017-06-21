Автоматический запрет на выезд можно снять при вылете за границу

В четырех аэропортах Астаны установлены терминалы по оплате штрафов, благодаря которым в течение получаса в круглосуточном режиме можно снять запрет на выезд за границу, сообщил в среду в ходе брифинга в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева директор департамента по исполнению судебных актов министерства юстиции Ернар Ибраев. Правда, эта функция не распространяется на должников по алиментам и тем, кто выплачивает материальный ущерб.

«С сегодняшнего дня в аэропортах Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды, а в ближайшем времени и Актау, установлены терминалы для возможности круглосуточной оплаты задолженности по исполнительным производствам. То есть, проплатив задолженность, в автоматическом режиме прекращается исполнительное производство с отменой мер обеспечения, в том числе, по ограничению выезда за рубеж. В дальнейшем такие терминалы планируется разместить во всех аэропортах республики», - рассказал Ибраев.

По его словам, в автоматическом режиме в течение получаса, будут сниматься меры ограничения, введенные после июля 2015 года.

«Дело в том, что до этого времени ограничения выставлялись в бумажном формате, они отсутствуют в нашей системе», - пояснил директор департамента.

Он также сообщил, что оплате подлежит задолженность исключительно по исполнительном производствам, в том числе, штрафы в пользу государства. Периодические платежи – алименты и возмещение ущерба оплатить через такие терминалы нельзя, и пока не планируется вводить, так как «вопрос связан с тем, что по алиментам, по возмещению ущерба сумма - плавающая».

Кроме того, отметил он, максимальный платеж по штрафам не должен превышать два миллиона тенге, комиссия составляет 1%, но не менее 100 тенге.

С момента введения нормы, выставлено запретов на выезд 562 311 гражданам, из них снято - 159 257. Количество временно действующих ограничений на выезд 403 054.