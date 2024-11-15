Музей-заповедник «Бозок» в Астане планируется открыть в 2027 году

Государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозок», строящийся на окраине столицы, планируют открыть в 2027 году, сообщил комитет культуры министерства культуры и информации в ответ на запрос «Власти». Однако ведомство уточнило, что сроки могут измениться из-за корректировки проектно-сметной документации.

Стоимость проекта составляет превышает 7,1 млрд тенге. По информации комитета, в 2022 году было освоено 854 млн тенге, в 2023 году – 2 млрд тенге. На 2024 год на реализацию проекта было предусмотрено около 3,9 млрд тенге, однако деньги были возвращены в бюджет из-за корректировки ПСД. В республиканском бюджете на 2025 год на продолжение строительства проекта предусмотрено 600 млн тенге.

«Необходимость проведения корректировки ПСД обосновывается тем, что в ходе ведения строительных работ выявлена потребность в усилении дорожного полотна в связи с чрезмерной болотистой почвой», - объяснили в комитете.

Строительство музея «Бозок» началось в 2022 году на левом берегу столицы, в районе Нура, между селами Уркер и Караоткель (Ильинка). Площадь музея составит 412,6 га, включая озеро Бузыкты.

Эскизный проект был разработан в 2020 году. Он включает в себя ограждение древнего городища Бозок в архитектурном стиле средневековья. Сейчас строятся два входа, три контрольно-пропускных пункта, подводятся инженерные коммуникации от жилмассивов Караоткель и Уркера, ведется благоустройство территории и строительство дороги.

«В перспективе на территории городища Бозок планируется создать реконструкцию ключевых исторических комплексов страны начиная с эпохи энеолита заканчивая поздним средневековьем. В рамках меморандума сотрудничества министерства культуры и информации и акимата города Астаны в настоящее время акиматом разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию, то есть на наполнение внутреннего контента проекта», - добавили в ведомстве.

По информации комитета культуры, проект должен воссоздать древнее городище Бозок и реконструировать исторические комплексы ботайцев, саков, гуннов и тюрков в натуральной величине. Сейчас в музее функционируют две музейные экспозиции: ознакомительная, включающая объемным макет Национального парка «Бозок», и стенды, а также археолого-этнографическая экспозиция с материалами полевых исследований.

«В каждом комплексе будет отражена история материальной и духовной культуры – дворцовые комплексы, храмы, жилища, металлургические и гончарные печи, кузницы, мастерские, кварталы ремесленников, средневековые караван-сараи, петроглифы и другое», – сообщили в министерстве.

Исторический памятник был открыт в 1998 году экспедицией во главе с известным казахстанским ученым Кемалем Акишевым, которому и принадлежит идея создания музея под открытым небом. Археологические исследования на территории города велись 15 лет. Бозок состоит из хронологически разных объектов, которые музей должен отобразить: древнетюркское святилище, средневековое городище Бозок, некрополь золотоордынского времени и стационарные жилища и система ирригации.

Сейчас в музейном фонде находятся 1225 экспонатов. Также в фонде музея есть 2300 единиц научной и научно-популярной литературы, которая пополняется во время полевых экспедиций и в рамках акции «Музейге сый».

Комитета добавил, что музей-заповедник в 2021-2023 годы осуществил четыре научных проекта:«Традиционные типы жилой архитектуры Тенгиз-Коргалжынской впадины средневекового времени: истоки и особенности эволюции», «Традиционная обрядность как манифестация помнящей культуры: ресурсы и стратегии символического капитала Степной Евразии», «Палеогеографический фактор в формировании культурогенеза Нура-Ишимского междуречья: особенности домостроения и его эволюция» и «Средневековое историко-культурное наследие Сарыарки». Материалы и археологические находки, выявленные в ходе этих проектов также войдут в контент в музея-заповедника «Бозок».