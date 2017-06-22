Вкладывать деньги в развитие сектора редкоземельных металлов призвал Назарбаев инвесторов

В четверг в рамках заседания совета иностранных инвесторов президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал бизнес участвовать в реализации проектов альтернативной энергии в стране, вкладывать в технологии с использованием редкоземельных металлов, а также развивать зеленые финансовые институты на базе международного финансового центра «Астана».

«Мы продолжаем работу по изменению и улучшению бизнес-климата. Снижаются административные барьеры, надеюсь вы это чувствуете, инвестиционные риски, а также затраты на реализацию проектов на рынке возобновляемой энергии. Предлагаю нашим иностранным членам совета активно участвовать в реализации проектов альтернативной энергии в Казахстане», - попросил Назарбаев.

Он напомнил, что на предыдущем заседании совета иностранных инвесторов ставилась задача развития зеленых финансов. По его словам, в Казахстане ведется работа по разработке концепции развития зеленой финансовой системы.

«Здесь присутствуют представители крупных финансовых консалтинговых институтов. У нас имеется опыт внедрения зеленого финансирования и в других странах. Предлагаю и приглашаю вас принять участие в разработке концепции, внедрять зеленые финансовые продукты и услуги и у нас. Для этого можно использовать площадку международного финансового центра «Астана», который создается на базе ЭКСПО», - призвал глава государства.

Кроме того, в мире активно развиваются технологии с использованием редкоземельных металлов. По оценкам экспертов, спрос на литий к 2025 году может утроиться до 550 тысяч тонн в год. Поэтому, подчеркнул президент, литий окрестили «белой нефтью».

«Казахстан имеет большие запасы различных редкоземельных металлов, в том числе и лития. Предлагаю инвесторам рассмотреть данный сектор для инвестирования совместно с нашим правительством. Это перспективное направление, в первую очередь, в сфере энергетики», - заявил Назарбаев.

Вместе с тем, отметил он, необходимо и развивать собственный научно-технический потенциал, создавать условия для проведения научных прикладных исследований, обучения и подготовки специалистов в области новой энергетики. Этим, считает преидент, активно должны заниматься профильные министерства, университеты, международные центры зеленых технологий и инвестиций.

«Уверен, что совет иностранных инвесторов может внести свою лепту в этом вопросе», - завершил свое выступление глава государства заверив, что все предложения, озвученные в ходе заседания, будут рассмотрены правительством и учтены в дальнейшем.