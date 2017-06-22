Эти вопросы потребуют инвестиций, кадров и активной работы, считает он
«Ускоренная модернизация» станет темой следующего совета иностранных инвесторов – Назарбаев
Фото Жанары Каримовой

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал высокую работу действующему в стране совету иностранных инвесторов. Он также проинформировал, что следующей темой заседании СИИ станет «Ускоренная модернизация».

«Наряду с традиционными отраслями надо развивать новые индустрии с применением инноваций и цифровых технологий, на которые мы сейчас делаем самый серьезный акцент. Специальные органы во всех министерствах и регионах будут этим заниматься. Все это потребует значительных инвестиций, кадров и активной работы. Поэтому предлагаю следующее пленарное заседание совета провести на тему «Ускоренная модернизация», - сказал Назарбаев.

Участники совета единогласно поддержали данное предложение.

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