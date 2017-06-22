Средний балл второго дня ЕНТ - 78,23

Во втором потоке единого национального тестирования приняли участие 22036 поступающих из 23339 подавших заявления. Тестирование проводилось в 63 пунктах проведения, сообщает министерство образования.

Из 22036 выпускников 15663 сдавали тестирование на казахском языке, 6373 – на русском. За нарушения из аудиторий были удалены 4 поступающих, а их результаты аннулированы.

По данным министерства, в день сдачи тестирования было изъято - 10595 запрещенных предметов. Средний балл – 78,23.

В этом году в Казахстане ЕНТ пройдет со 20 по 27 июня. Сдавать тестирование будут 92 827, из них на казахском сдают 69 209, на русском — 23 618 человек.

В первом потоке,20 июня, в тестировании приняли участие 15862 поступающих из 16468 подавших заявления. Из них с казахским языком обучения -12633, русским - 3229 человек. ЕНТ проводилось в 42 пунктах проведения ЕНТ. За нарушения из аудиторий были удалены 3 поступающих, а их результаты аннулированы.

В первый день сдачи тестирования было изъято - 22 696 запрещенных предметов. Средний балл – 75,53.