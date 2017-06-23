Казахстан ни с кем не ведет переговоров по отправке контингента в Сирию - МИД Казахстана

Казахстан не ведет переговоров об отправке военных в Сирию, сообщил министр иностранных дел Кайрат Абдрахмановв журналистам в пятницу в кулуарах V Всемирного курултая казахов в Астане.

"Казахстан ни с кем не ведёт переговоры по отправлению своих военных в Сирию. Для нашей страны важным условиям для направления своих миротворцев в любую точку мира является наличие резолюции ООН и соответствующего мандата этой всемирной организации", - сообщил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов журналистам.

При этом он отметил: "Как известно, предоставление Казахстаном площадки Астаны для встреч заинтересованных сторон является реальным вкладом нашей страны в процесс урегулирования сирийского кризиса. Казахстан ни с кем не ведет переговоров по направлению своих военнослужащих в Сирию. Вопрос о том, как будет обеспечена безопасность и эффективность четыре зон деэскалации в Сирии в настоящее время находится в компетенции стран-гарантов Астанинского процесса, которые обсудят эти и другие вопросы в ходе предстоящей встречи в Астане 4-5 июля. В любом случае, для нашей страны принципиально важным условием для рассмотрения возможности направления своих миротворцев в любую горячую точку мира является наличие резолюции Совета безопасности ООН, в которой, я напомню, мы сами являемся непостоянным членом в 2017-2018 годах, и соответствующего мандата этой всемирной организации", - отметил глава МИД Казахстана.

В четверг председатель комитета российской Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией об отправке своих военнослужащих в Сирию. «Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатываются вопросы, предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии. <…> Есть намерения и начало переговорного процесса, решение пока не принято», — пояснил Шамалов.

Ранее это предложение российской стороны подтвердил представитель президента Турции Ибрагим Калым. «Однако все это требует детальной работы, рассматриваются карты: кто откуда войдет, сколько солдат и где расположат. То есть 300 или 500 солдат нужно? Сейчас в Идлибе проживают более миллиона человек. Сейчас военные обсуждают, сколько солдат нужно для такого количества населения. Мы ожидаем, что на июльской встрече в Астане эти вопросы будут конкретно обсуждаться», — приводят его цитату РИА-Новости.

В четверг вечером депутат мажилиса Казахстана Маулен Ашимбаев, возглавляющий комитет по международным делам, обороне и безопасности, в интервью Sayasat.org заявил, что страна официально не получала информации о предложении России. Он также подчеркнул, что даже если казахстанских военных отправят в Сирию, они не будут участвовать на стороне какой-либо из групп конфликта.

По словам Ашимбаева, казахстанские военнослужащие могут участвовать только в миротворческих миссиях, которые проводятся под эгидой ООН. И если организация примет решение, что в зоне военных действий должны находиться миротворцы каких-либо стран, и оно будет закреплено в резолюции Совета безопасности ООН, тогда Казахстан рассмотрит эту возможность. «Но какие-то вопросы, связанные с тем, чтобы отправлять наших военнослужащих для участия в этой военной кампании, сейчас не стоят», - подчеркнул он.

Представители МИД и Генштаба Киргизии заявили «Интерфаксу», что не располагают информацией о переговорах с Россией по отправке киргизского военного контингента в Сирию. По словам источника агентства в правительстве страны, законодательство позволяет властям Кыргызстана отправлять миротворческие силы только под эгидой ООН или в рамках ОДКБ, если их участие будет одобрено всеми странами блока.

В интервью РБК лидер сирийской оппозиционной группы «Хмеймим» Ильян Масаад заявил, что начало обсуждения приглашения военных из Казахстана и Киргизии не могло состояться без согласия Дамаска, так как это касается суверенитета страны, и гарантий со стороны России. Он предполагает, что гаранты перемирия в Сирии (Россия, Турция и Иран) договорились, чтобы наблюдатели в зонах деэскалации были из тех стран, которые выберет Россия и одобрит сирийское правительство. «По всей видимости, было решено, что это должны быть мусульманские страны, не вовлеченные в сирийский конфликт и поддерживающие позиции Москвы и Дамаска по конфликту», — объясняет он.

Российские эксперты, опрошенные РБК, полагают, что Казахстан и Киргизия могут заинтересоваться этим предложением из-за возможности потренировать свои войска в боевых условиях и увеличить свой вес на международной арене. Технически же они могут участвовать в операции через миротворческий механизм ОДКБ.

В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации конфликта. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.

Как пишет Sputnik.kg, документ допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий. Глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев говорил, что его страна готова направить своих наблюдателей на периметры зон безопасности. По словам представителя, возможно участие и других стран, но только на базе консенсуса. Официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми также говорил, что Иран готов направить в Сирию наблюдателей, если будет достигнуто соответствующее соглашение.