​В Генпрокуратуре объяснили причину сокращения срока наказания Кайрата Жамалиева

Старший помощник Генерального прокурора Думан Кожахметов заявил, что снижение срока наказания астанинского предпринимателя Кайрата Жамалиева до 7 лет связано с переквалификацией дела о вымогательстве в особо крупном размере, написал он в пятницу на своей странице в Facebook.

В августе 2015 году суд Астаны приговорил Жамалиева к 13 годам лишения свободы из-за совокупности уголовных правонарушений в отношении жителя города Алиби Жумагулова.

Информация о жестком избиении 24-летнего Алиби Жумагулова появилась в социальных сетях в апреле 2015 года. Дело получило широкий общественный резонанс. Соучастники этих правонарушений Арман Абильтаев и Анатолий Прибытков были приговорены к 12 и 8 годам лишения свободы.

По словам Кожахметова, 23 мая 2017 года Верховный суд Казахстана изменил судебные акты в отношении Жамалиева и переквалифицировал его действия с вымогательства в особо крупном размере на вымогательства в крупном размере. «Это повлекло снижение наказания по этой статье с 10 до 7 лет лишения свободы. Соответственно итоговое наказание сократилось до 7 лет. Осужденным Абильтаеву и Прибыткову наказание также по этим основаниям снижено до 8 и 5 лет соответственно», - отметил он.

Основанием для переквалификации, по данным сотрудника Генпрокуратуры стало изменение оценки стоимости автомобиля, который вымогал Жамалиев. «В деле есть 3 оценки стоимости автомашины. Одна производилась потерпевшим на досудебной стадии (установила особо крупный ущерб), а две другие адвокатами Жамалиева при рассмотрении дела в суде (установили крупный ущерб). Из-за противоречий в выводах, суд назначил судебно-товароведческой экспертизу, установившую крупный размер на день ее проведения (июль 2015 года)», - пояснил он.

По словам Кожахметова, суд первой инстанции взял за основу оценку на досудебной стадии, так она производилась путем осмотра автомашины и определения ее стоимость на день совершения преступления. Верховный Суд же взял во внимание выводы судебно-товароведческой экспертизы. «При этом Генеральной прокуратурой дано заключение об оставлении судебных актов без изменения, так как ставить под сомнение выводы оценки на досудебной стадии не имелось. Уголовно-процессуальный кодекс содержит ряд, ограничений по опротестованию постановлений Верховного суда», - пояснил он.

В части других правонарушений, по заверению Кожахметова, судебные акты были оставлены без изменения. Он также подчеркнул, что защитник Жамалиева представил суду нотариально заверенное заявление потерпевшего Жумагулова о смягчении наказания Жамалиеву.

Адвокат Джохар Утебеков, ранее адресовавший запрос в Генпрокуратуру об изменении срока наказания Жамалиева, отметил, что в начале осени Жамалиев отбудет треть срока (2 года и 4 месяцев). «Тогда ему могут заменить лишение свободы на штраф или перевести в колонию-поселение. Думаю, что скоро он выйдет», - написал он на своей странице в Facebook.

Вместе с этим он подчеркнул, что в результате переквалификации дела Жамалиев будет переведён со строгого на общий режим содержания.