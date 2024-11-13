Подвергшийся пыткам в колонии Атбасара активист Тимур Данебаев дал показания в суде

13 ноября в Акмолинском специализированном межрайонном суде по уголовным делам выступил с показаниями по делу о пытках 44 осужденных сотрудниками исправительной колонии города Атбасара активист Тимур Данебаев. По этому делу на скамье подсудимых оказались 12 сотрудников колонии, их обвиняют по статье 146 Уголовного кодекса (жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки).

«Меня избивали, так жестко, что я терял сознание. Наваливались на меня и избивали», - рассказал Данебаев в среду в суде.

Данебаев давал показания три часа и рассказывал о разных эпизодах пыток. В одном из них, по его словам, его заставляли мыть пол туалета, а за отказ жестоко избили. Именно это видео с избиениями сотрудниками колонии в Акмолинской области Данебаева и других заключенных стало распространяться в социальных сетях 3 сентября 2023 года.

«Несмотря на все мои просьбы, не переставали бить. Знаете, каково это, когда бьют резиновой дубинкой? Есть геометрическая прогрессия: первый удар - на четверочку, второй - на восьмерочку, третий - уже на шестнадцать… С каждым ударом все больнее и больнее. Невозможно просто молчать. Не то что орал, а визжал, как резаный. Избивали меня ни за что, я этого ничем не заслужил», - сказал Данебаев.

По его словам, в итоге его заставили мыть пол, также засунули в унитаз головой.

«После туалета у меня была полная дезориентация… Я отключаюсь, просыпаюсь - уже на улице лежу. Сколько там пролежал, не знаю, меня выбросили, как мусор», - сказал он в суде.

После его показаний задавали вопросы адвокаты подсудимых, которые сомневались в правдивости некоторых слов Данебаева, но судья некоторые вопросы нимал в связи с тем, что Данебаев не может отвечать за других потерпевших.

Суд по этому делу начался 31 июля и проходит с участием присяжных заседателей. Трое из подсудимых находится под стражей, остальные - на свободе под залогом. Ранее Данебаев ходатайствовал о привлечении к ответственности еще других лиц, также об изменении меры пресечения в отношении подсудимых с залога на содержание под стражей. Но суд отказал.

После распространения видео с пытками 8 сентября 2023 года председатель комитета уголовно-исполнительный системы Жанат Ешмагамбетов сообщил, что девять сотрудников колонии в Атбасаре, причастные к избиениям заключенных, уволены, еще двоих уволят после их выхода с больничного. Также освобождены от должностей начальник колонии и его заместитель, заместитель начальника областного департамента уголовно-исполнительной системы. Начальник областного ДУИС был представлен к освобождению.

30 сентября Данебаева перевели в следственный изолятор Астаны. Позже, в январе 2024 года, Данебаев сообщал об оказываемом давлении в следственном изоляторе. По его словам, ему не оказывали медицинскую помощь и угрожали переводом в другие учреждения.

Активист Тимур Данебаев стал известен тем, что потребовал привлечь к ответственности президента Касым-Жомарта Токаева за заявления о «20 тысячах террористах» во время январских событий 2022 года. В июне 2023 года Алматинский районный суд № 2 города Астаны осудил Данебаева по статье о разжигании межнациональной розни на три года колонии. Год спустя Верховный суд отказал в пересмотре приговора Данебаева, заявив, что не нашел оснований для этого.

Казахстанские правозащитники, а также Европарламент в своей резолюции по ситуации с правами человека в Центральной Азии упоминал Данебаева в числе политзаключенных и призывали освободить.